Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном топе-бандо

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном топе. Соответствующий ролик опубликован в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала перед камерой в сером костюме, состоящем из облегающих штанов с заниженной талией и топа-бандо.

При этом звезда продемонстрировала плоский живот. Кроме того, стилисты распустили ее темные волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в августе Кайли Дженнер без штанов снялась в рекламе собственного бренда Khy. Знаменитость позировала перед камерой в сером боди с бретелями на шее.