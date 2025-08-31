Ценности
16:34, 31 августа 2025Ценности

Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном топе

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном топе-бандо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном топе. Соответствующий ролик опубликован в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала перед камерой в сером костюме, состоящем из облегающих штанов с заниженной талией и топа-бандо.

При этом звезда продемонстрировала плоский живот. Кроме того, стилисты распустили ее темные волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в августе Кайли Дженнер без штанов снялась в рекламе собственного бренда Khy. Знаменитость позировала перед камерой в сером боди с бретелями на шее.

