Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в сумку за 3,8 миллиона рублей

Супермодель Кейт Мосс убрала фекалии за собакой в роскошную сумку Hermes Kelly

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс нашла необычное применение роскошной сумке Hermes Kelly. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

51-летнюю манекеншицу заметили на прогулке с питомцем в престижном районе Лондона Мейфэре. Так, она попала в объективы папарацци в голубых джинсах, светло-коричневой рубашке, остроносых туфлях и черных солнцезащитных очках. При этом знаменитость держала в руках два пакета и сумку, стоимость которой составляет 35 тысяч фунтов стерлингов (около 3,8 миллиона рублей).

Однако уличные фотографы заметили, что Мосс решила использовать аксессуар для сборки фекалий за собаками. Так, она собрала в целлофановый пакет экскременты животного и убрала его в сумку.

