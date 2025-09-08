Киев заподозрили в подготовке к масштабной операции

«Царьград»: Украина готовится к масштабной операции на черноморском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заподозрили в подготовке к масштабной операции на черноморском направлении. Корреспондент «Царьграда» Илья Головнев предполагает, что Киев, атакуя Крым, пытается ослабить российскую оборону и расчистить себе путь для будущей активизации.

Он указал, что украинское командование делает стратегическую ставку на «ослепление» обороны России и изматывание ее ресурсов с одной целью — чтобы создать иллюзию контроля ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По его словам, противник находится «на финишной прямой подготовки». Журналист напомнил, что недавно беспилотник США RQ-4B Global Hawk провел разведку у Штормового месторождения с целю обнаружить работающие радиолокационные станции (РЛС). «Это подготовка к новым ударам, которые, скорее всего, не за горами. Одновременно с этим противник активизируется в приграничье. (…) Похоже, Киев всерьез решил испытать нашу оборону на прочность», — добавил Головнев.

С ним согласился политолог, историк Владимир Ружанский. В активизации разведки американского дрона он увидел косвенные признаки подготовки ВСУ к масштабным действиям. «Перед крупными акциями всегда идет "разведка боем" и тестирование системы ПВО. Интенсивность атак в августе тоже может указывать на "накопление усилий" — в военной теории это финальная стадия перед операцией», — объяснил Ружанский. При этом, заметил он, подобные действия не обязательно приведут к масштабной высадке или наступлению. Они могут иметь целью постепенное изматывание России.

По мнению политолога, наиболее вероятный сценарий развития событий — попытка Киева создать «коридор возможностей» для более масштабных действий в Черном море. Что именно ожидать от такого шага — пока сложно сказать. Как предполагает Ружанский, ВСУ могут организовать прорыв с участием десанта или провести комбинированные акции с морскими дронами, ударами по инфраструктуре или кораблям Черноморского флота.

«Настоящая цель — ограничить свободу действий России на море и превратить Крым в "серую зону", над которой постоянно висит угроза новых атак. Это похоже, скорее, на подготовку к эскалации, но не обязательно к одной "большой операции", а к затяжной кампании с возможными пиковыми ударами», — заключил он.

В понедельник, 8 сентября, Министерство обороны доложило, что ВСУ с помощью беспилотников совершили массированный налет на Крым. Система ПВО сбила над территорией региона 12 летательных аппаратов.