Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 8 сентября 2025Бывший СССР

Командование ВСУ признало превосходство российских войск над украинскими

Сырский: ВС России имеют трехкратное преимущество в силах и средствах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России имеют трехкратное преимущество в силах и средствах перед украинской армией. Такое заявление сделал главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях (...) может преобладать в 4-6 раз», — написал он.

Сырский также отметил, что август стал месяцем испытаний для ВСУ. Наибольшие трудности, по его словам, наблюдаются на лиманском, покровском и новопавловском направлениях.

Ранее главком ВСУ заявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

    Предсказано снижение мировых цен на СПГ

    Мужчины вспомнили о самых приятных комплиментах от женщин

    Командование ВСУ признало превосходство российских войск над украинскими

    45-летняя Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

    Пообщавшиеся с Путиным российские близнецы отправятся осуществить заветную мечту

    Курьер-мигрант на мопеде сбил российскую пенсионерку и ушел от наказания

    Женщина увидела мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения

    Предсказан скачок цен на один вид мяса

    Бари Алибасов экстренно обратился к медикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости