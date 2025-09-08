Сырский: ВС России имеют трехкратное преимущество в силах и средствах

Вооруженные силы (ВС) России имеют трехкратное преимущество в силах и средствах перед украинской армией. Такое заявление сделал главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях (...) может преобладать в 4-6 раз», — написал он.

Сырский также отметил, что август стал месяцем испытаний для ВСУ. Наибольшие трудности, по его словам, наблюдаются на лиманском, покровском и новопавловском направлениях.

Ранее главком ВСУ заявил о внедрении роботов в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, это поможет компенсировать человеческие потери.