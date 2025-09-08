Лавров: В соглашении Армении и Азербайджана далеко не все согласовано

В мирном соглашении Армении и Азербайджана, подписанном в Вашингтоне, остается множество моментов, вызывающих дискуссию между странами. Скептическую оценку договору дал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, — эти возгласы потом сменились скептическими оценками (...). Как выясняется, там далеко не все согласовано», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что успехов в урегулировании конфликта в Вашингтоне удалось достичь благодаря дипломатическим усилиям российской стороны.

Лавров также ответил на призывы Запада отказаться от энергоресурсов из России. По словам дипломата, подобные призывы наносят вред экономике государств — партнеров Москвы.