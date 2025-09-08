Мир
Лавров ответил на призывы Запада отказаться от энергоресурсов из России

Лавров: Призывы Запада к отказу от энергоресурсов РФ вредят экономике партнеров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Призывы западных стран к отказу от российских энергоресурсов наносят вред экономике государств — партнеров Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Говоря о действиях наших западных коллег, и тут Европа играет, возможно, даже более вредную и негативную роль для будущего мировой экономики. Они только подрывают интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных для себя сделок, от дешевого сырья только для того, чтобы, как они думают, наказать экспортера за его "неправильное поведение"», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) может выступить с официальным предложением по 19-му пакету санкций против России в конце этой недели. В качестве новой меры рассматривается запрет на реэкспорт из третьих стран.

Также глава Европейского совета Антониу Кошта призвал ужесточить санкционные ограничения против Москвы. Он добавил, что Брюссель намерен усилить вторичные санкции для тех государств, которые покупают у российские нефть и газ.

