Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:33, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

Лазарева рассказала о пережитом «страшном позоре»

Лазарева рассказала, что в юности не смогла поступить в театральное училище
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, рассказала о пережитом в юности «страшном позоре». В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, она заявила, что в молодости не смогла поступить в театральное училище.

«Я поступала в театральное училище после школы, никуда вообще близко даже меня не приняли. Это был страшный позор внутренний, потому что я понимала, что меня, конечно, не примут», — призналась ведущая.

Ранее Лазарева пожаловалась на сильную усталость в эмиграции. Телезвезда заявила, что из-за трудностей, связанных с отъездом из России, она разучилась расслабляться, так как боится, что в ее жизни возникнут новые испытания.

Перед этим телеведущая рассказала, как относится к потере популярности. Лазарева призналась, что переживает это спокойно.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    В Германии сообщили детали расследования диверсий на «Северных потоках»

    Украина потеряла в зоне СВО вооружение за полмиллиарда рублей

    Тренер сборной Катара оценил уровень российской национальной команды

    Microsoft случайно отрекламировала Apple

    Акции производителя Labubu резко подешевели

    Женщина отправилась на пробежку за вином и оказалась на дне озера

    Убийца Парубия обвинял ВСУ в событиях в Буче

    Американский истребитель подняли со дна озера в России

    Лазарева рассказала о пережитом «страшном позоре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости