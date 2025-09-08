Лазарева рассказала о пережитом «страшном позоре»

Лазарева рассказала, что в юности не смогла поступить в театральное училище

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, рассказала о пережитом в юности «страшном позоре». В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, она заявила, что в молодости не смогла поступить в театральное училище.

«Я поступала в театральное училище после школы, никуда вообще близко даже меня не приняли. Это был страшный позор внутренний, потому что я понимала, что меня, конечно, не примут», — призналась ведущая.

Ранее Лазарева пожаловалась на сильную усталость в эмиграции. Телезвезда заявила, что из-за трудностей, связанных с отъездом из России, она разучилась расслабляться, так как боится, что в ее жизни возникнут новые испытания.

Перед этим телеведущая рассказала, как относится к потере популярности. Лазарева призналась, что переживает это спокойно.