21:31, 8 сентября 2025Экономика

Летучая мышь посетила квартиру в российском городе

Летучая мышь залетела в квартиру жителей Новосибирска
Мария Черкасова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Летучая мышь залетела в квартиру жителей Новосибирска, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в микрорайоне «Европейский берег». По словам жительницы квартиры, мышь спряталась от кота в игрушках на окне. Также животное полетало по дому и посмотрелось в зеркало.

В начале сентября сообщалось, что в Новосибирске летучие мыши начали массово залетать в квартиры. Отмечалось, что в день в Фонд охраны окружающей среды и защиты животного и растительного мира имени Ростислава Шило поступает по десять обращений по поводу крылатых млекопитающих. Такое явление объяснили не только осенней миграцией, но и массовой застройкой на местах обитания летучих мышей.

