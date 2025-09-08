Летучая мышь посетила квартиру в российском городе

Летучая мышь залетела в квартиру жителей Новосибирска

Летучая мышь залетела в квартиру жителей Новосибирска, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в микрорайоне «Европейский берег». По словам жительницы квартиры, мышь спряталась от кота в игрушках на окне. Также животное полетало по дому и посмотрелось в зеркало.

В начале сентября сообщалось, что в Новосибирске летучие мыши начали массово залетать в квартиры. Отмечалось, что в день в Фонд охраны окружающей среды и защиты животного и растительного мира имени Ростислава Шило поступает по десять обращений по поводу крылатых млекопитающих. Такое явление объяснили не только осенней миграцией, но и массовой застройкой на местах обитания летучих мышей.