В российском городе активизировались летучие мыши

Жители Новосибирска пожаловались на возросшую активность летучих мышей

В Новосибирске активизировались летучие мыши. Крылатые массово залетают в окна горожан и появляются в подъездах жилых домов, пишет портал Om1.ru.

По словам представителей Фонда охраны окружающей среды и защиты животного и растительного мира имени Ростислава Шило, в день им поступает по десять обращений по поводу летучих мышей. Немало животных встречают на улице Дуси Ковальчук и вблизи реки Каменка. Помимо осенней миграции, специалисты объясняют такое засилье летучих мышей массовым строительством. Места обитания крылатых располагались там, где в последние годы возвели многоэтажки. «Люди вырубили все кусты, построили новые жиломассивы на месте частного сектора, вдоль реки. Мыши возвращаются на место своего обитания. Они живут, где и жили раньше. Только теперь на этих местах стоят высотные дома», — рассказали в фонде. Дома с подсветкой особенно полюбились животным — там мышам проще охотиться, а свет привлекает насекомых.

Специалисты подчеркивают, что летучие мыши залетают в квартиры случайно, а на фасадах домов задерживаются ненадолго. «Такое обычно происходит в период миграции. Перелетные мышки могут висеть на фасадах, пока отдыхают. Отдохнули, дальше полетели», — рассказали в фонде. Паниковать не стоит — мышь, как правило, улетает через 3-4 дня.

Ранее нашествие летучих мышей наблюдалось в Красноярске и соседнем Железногорске. Небывалую активность животных местные жители оправдали ливнями. По их мнению, дождевой водой могло затопить норы крылатых, из-за чего те стали искать новое прибежище.