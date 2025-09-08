Маленькая девочка начала плакать на встречах с отцом из-за историй матери

Пользователь Reddit с ником Former_Stomach1579 рассказал другим посетителям портала о переменах в поведении его шестилетней дочери. По его словам, из-за увлекшейся веганством матери ребенка, с которой автор в разводе, девочка начала чересчур драматично переживать за судьбы животных.

«Она плачет каждый раз, когда приходит и видит, как мои собаки гонятся за белкой, потому что это причиняет боль животным. Плачет, если видит мою одежду из шерсти. Плачет, когда видит мед, потому что его получения пришлось издеваться над пчелами. Плачет, если кто-то прикасается к яйцам или молоку, потому что мы воруем их у коров и кур», — написал автор.

Он добавил, что у него живут 11 кур, и раньше девочка любила помогать ухаживать за ними, собирать их яйца и давала им всем имена. Но теперь она постоянно плачет и умоляет отца не прикасаться к птицам и «перестать красть их птенцов». При этом у него вызывает сомнения и выбранная матерью девочки веганская диета, которая, как ему кажется, негативно сказывается на здоровье ребенка — дочь все время уставшая и капризная. Автор поста добавил, что попытки обсудить проблему с бывшей женой перерастают в скандалы.

Другие пользователи посоветовали мужчине показать дочь врачу и психотерапевту для оценки ее физического и психического здоровья, что позволит ему более аргументированно разговаривать с бывшей женой. Кроме того, ему посоветовали обсудить с юристами, не переходить ли женщина черту, травмируя ребенка историями о насилии над животными.

