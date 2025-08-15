Интернет и СМИ
06:02, 15 августа 2025Интернет и СМИ

103-летний старец рассказал о своей диете и отношении к алкоголю

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Om Rathore / Shutterstock / Fotodom  

103-летний житель Индии поддерживает трезвость без малого 80 лет и большую часть жизни не употребляет мясо. Об этом он рассказал в сессии вопросов и ответов для пользователей портала Reddit, с организацией которой ему помог внук.

«Я был вегетарианцем почти всю свою жизнь, за исключением периода военной службы в Европе и на Ближнем Востоке, когда еда была скорее способом выжить. Я бросил пить в 25 лет, так что я трезв уже почти восемь десятилетий», — отметил он.

При этом одним из самых позитивных изменений в жизни он назвал не личные достижения, а технологический прогресс, произошедший в течение последних десятилетий. По его словам, даже в самых смелых мечтах он не мог представить, что когда-нибудь сможет делиться своими мыслями и переживаниями с людьми по всему миру за считанные секунды.

«Во времена моей молодости простой разговор между Мумбаи и Лондоном мог занять недели, а иногда собеседник получал сообщение или весточку лишь спустя несколько месяцев. Прорыв в технологиях стал настоящим чудом», — уверен мужчина.

Он добавил, что в современном мире есть и настораживающие его вещи. К ним он причислил попытки романтизировать войну среди молодого поколения. Мужчина, воевавший в британских войсках во время Второй мировой, рассчитывал, что те сражения станут последними в своем роде.

Ранее 115-летняя россиянка поделилась секретом долголетия. В настоящий момент Клавдия Гадючкина занимает шестое место в международном рейтинге долгожителей. Сейчас пенсионерка живет у внучки, которая ухаживает за ней.

