Старейшая в России женщина назвала секрет долголетия

115-летняя старейшая в России женщина назвала доброту секретом долголетия

115-летняя россиянка поделилась секретом долголетия. Об этом пишет «КП» («Комсомольская правда»).

Старейшей россиянке, жительнице Ярославля Клавдии Гадючкиной в ноябре этого года исполнится 116 лет. В настоящий момент Гадючкина занимает шестое место в международном рейтинге долгожителей. Сейчас пенсионерка живет у внучки, которая ухаживает за ней. Несмотря на проблемы со здоровьем, Гадючкина не теряет бодрость духа. Секретом своего долголетия она называет доброту: «Добрая я просто, хороший человек».

Женщина родилась в 1909 году в одной деревень Ярославской губернии. Детство было голодным, ее и сестер с братьями растил отец, потому что матери не стало в 1914 году. Гадючкина назвала одним из самых ярких воспоминаний того времени, как «барыня» ее «хлебушком белым угостила». В 15 лет девушка устроилась прядильщицей на ярославскую фабрику «Красный Перевал», где работала по 12 часов в день с одним выходным в неделю. До начала Великой отечественной войны Гадючкина вышла замуж за военного моряка, у них родилось трое детей.

В военное время Гадючкина одна растила детей, семья голодала. Поэтому День Победы для нее до сих пор главный праздник. «На 9 Мая внук обычно покупает коньяка, и мы с ним по стопочке выпиваем. Потом смотрим парад, и я пою песни, особенно мне нравится про Хасбулата удалого!» — говорит она.

Ранее 115-летняя британка Этель Катерхэм, признанная самой старой женщиной в мире, назвала секрет своего долголетия. По словам долгожительницы, она всю жизнь избегала конфликтов. «Никогда ни с кем не спорю, просто выслушиваю и делаю, как мне нравится», — заявила она.