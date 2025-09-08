Мигрантка изнасиловала россиянку бутылкой шампанского

В Москве мигрантка надругалась над девушкой с помощью бутылки из-под шампанского

В Москве мигрантка надругалась над девушкой с помощью бутылки из-под шампанского. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, на улице Академика Королева 30-летняя гражданка иностранного государства познакомилась во дворе дома с 39-летней москвичкой Анной (имя изменено), которая работала продавщицей в винном магазине. Новая знакомая пригласила ее выпить и они направились в гости к сотруднице магазина. В ходе распития алкогольных напитков хозяйка квартиры призналась, что планирует разводиться с мужем из-за 21-летней соседки, которая рассказала мужу Анны об ее измене с любовником. Она не желая с этим мириться, решила отомстить. И тогда новая знакомая продавщицы предложила план мести.

Анна позвонила соседке и попросила вернуть книгу. Когда девушка пришла в квартиру, азиатка набросилась на пострадавшую и избила ее, после чего сказала раздеться и сесть на бутылку из-под шампанского. У потерпевшей не было выбора, кроме как подчиниться из-за угроз расправой. Нападавшая все снимала на телефон, спустя некоторое время девушку отпустили.

Девушка пришла домой и сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над своей семилетней падчерицей и получил срок.