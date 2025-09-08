Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:13, 8 сентября 2025Россия

Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе и прогнали с нее детей

На Урале мальчик пожаловался на выгоняющих его с детской площадки мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Мигрантки оккупировали детскую площадку в Екатеринбурге и не дают играть на ней детям, утверждает ребенок одной из местных семей. Об этом сообщает Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

По словам ребенка, иностранки заняли одну из детских площадок на улице Сортировочной. «Гоняют с площадки туда-сюда, не дают играть, типа им мешают сидеть там», — пояснил ребенок.

Собеседник канала отметил, что недавно мигрантки отобрали у детей мяч и сказали, чтобы те шли домой. «Нам, детям, негде играть, почему мы должны куда-то идти играть со своей детской площадки?» — задался вопросом ребенок.

Ранее женщин в никабах, занявших детскую площадку, сняли на видео в Подмосковье. На ролике группа женщин — предположительно, мигранток — разгуливает по придомовой территории. При этом жителей славянской наружности на площадке замечено не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

    У пленных бойцов ВСУ нашли видео расстрелов гражданских автомобилей

    Юноша жестоко расправился с 15-летней бывшей в российском отеле

    Стали известны детали плана Еврокомиссии против России

    Анна Седокова похвасталась прессом в откровенном образе

    В одной постсоветской стране создадут министерство искусственного интеллекта

    Нетипичный окрас «Суперджета» объяснили

    Раннее начало тяжелого заболевания у женщины приняли за менопаузу

    Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции против пыток

    Россияне массово устремились на отдых в маленькие города Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости