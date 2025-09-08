Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе и прогнали с нее детей

На Урале мальчик пожаловался на выгоняющих его с детской площадки мигрантов

Мигрантки оккупировали детскую площадку в Екатеринбурге и не дают играть на ней детям, утверждает ребенок одной из местных семей. Об этом сообщает Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

По словам ребенка, иностранки заняли одну из детских площадок на улице Сортировочной. «Гоняют с площадки туда-сюда, не дают играть, типа им мешают сидеть там», — пояснил ребенок.

Собеседник канала отметил, что недавно мигрантки отобрали у детей мяч и сказали, чтобы те шли домой. «Нам, детям, негде играть, почему мы должны куда-то идти играть со своей детской площадки?» — задался вопросом ребенок.

Ранее женщин в никабах, занявших детскую площадку, сняли на видео в Подмосковье. На ролике группа женщин — предположительно, мигранток — разгуливает по придомовой территории. При этом жителей славянской наружности на площадке замечено не было.