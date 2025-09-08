Из жизни
11:26, 8 сентября 2025Из жизни

Мужчина сбил женщину на машине за отказ дать понюхать ее ноги

В США мужчина сбил на машине женщину за отказ дать ему понюхать ноги
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marco Bello / Reuters

В Авентуре, США, женщина не разрешила малознакомому мужчине по имени Элмонси Серклу понюхать ее ноги и поплатилась. Об этом сообщает Local 10 News.

Женщина, решившая остаться анонимной, рассказала, что договорилась о встрече с Серклом на сайте знакомств. В интернете она известна тем, что продает фотографии своих ступней и поношенную обувь. Серкл планировал купить у нее кроссовки.

Пара встретилась в отеле. Как рассказывает женщина, Серкл стал просить дать понюхать ее ноги, но она отказала. После этого мужчина резко выбежал из номера. По словам женщины, ей показалось, что Секрл украл ее обувь, поэтому она побежала за ним. На улице он запрыгнул в машину и, увидев преследовательницу, сбил ее.

«Я все еще стою на ногах лишь по милости божьей», — заявила пострадавшая. По ее словам, она столкнулась с таким поведением впервые за свою карьеру. Серкла арестовали. Выяснилось, что на него уже жаловались в полицию другие женщины.

Ранее сообщалось, что в США посадили в тюрьму женщину, сбившую бойфренда машиной. Она напала на мужчину в качестве мести за его измену.

.
