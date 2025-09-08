Мужчина сбил женщину на машине за отказ дать понюхать ее ноги

В Авентуре, США, женщина не разрешила малознакомому мужчине по имени Элмонси Серклу понюхать ее ноги и поплатилась. Об этом сообщает Local 10 News.

Женщина, решившая остаться анонимной, рассказала, что договорилась о встрече с Серклом на сайте знакомств. В интернете она известна тем, что продает фотографии своих ступней и поношенную обувь. Серкл планировал купить у нее кроссовки.

Пара встретилась в отеле. Как рассказывает женщина, Серкл стал просить дать понюхать ее ноги, но она отказала. После этого мужчина резко выбежал из номера. По словам женщины, ей показалось, что Секрл украл ее обувь, поэтому она побежала за ним. На улице он запрыгнул в машину и, увидев преследовательницу, сбил ее.

«Я все еще стою на ногах лишь по милости божьей», — заявила пострадавшая. По ее словам, она столкнулась с таким поведением впервые за свою карьеру. Серкла арестовали. Выяснилось, что на него уже жаловались в полицию другие женщины.

