Мужчины вспомнили о самых приятных комплиментах от женщин

Я присматривал за ней, и мы несколько часов болтали и шутили, пока мой брат с женой гуляли по городу. Потом мы сидим на диване и смотрим стриминг, и она опирается на мое плечо и говорит: «Ты был бы действительно хорошим отцом». Черт, это меня покорило. Я думаю об этом каждый раз, когда мне становится не по себе. Она понятия не имеет, как сильно повлияла на меня. Объясню ей как-нибудь, когда она станет достаточно взрослой