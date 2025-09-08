Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 8 сентября 2025Забота о себе

Мужчины вспомнили о самых приятных комплиментах от женщин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halayalex / Freepik

Мужчины вспомнили о комплиментах от женщин, которые считают самыми приятными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь рассказал, что получил неожиданный комплимент от клиентки своей парикмахерши.

Моя барбер заканчивала стричь пожилую даму, которой было, наверное, за 70. Когда меня пригласили занять ее кресло, мы оба встали — я довольно высокий, а дама была миниатюрной. И вот она говорит таким сладким голосом: «Боже мой, посмотри на себя, сынок! Ты заставляешь меня желать, чтобы мне снова было 17»

ScotsWolfпользователь Reddit

Некоторые комплименты становились началом многолетних отношений.

Одна женщина сказала мне 25 лет назад: «У тебя прекрасная, теплая улыбка, ты знаешь об этом?» Я женат на этой женщине уже 21 год

PurahsHeroпользователь Reddit
Материалы по теме:
Что такое пассивная агрессия. Как распознать пассивно-агрессивное поведение и как с ним бороться
Что такое пассивная агрессия.Как распознать пассивно-агрессивное поведение и как с ним бороться
24 октября 2024
Что такое стокгольмский синдром и как он проявляется? Причины, симптомы и история термина
Что такое стокгольмский синдром и как он проявляется?Причины, симптомы и история термина
27 мая 2024
«Красные флаги» в отношениях: что это такое, какими они бывают и как на них реагировать — советы психолога
«Красные флаги» в отношениях:что это такое, какими они бывают и как на них реагировать — советы психолога
4 апреля 2024

Еще один мужчина признался, что лучший комплимент ему сделала шестилетняя племянница.

Я присматривал за ней, и мы несколько часов болтали и шутили, пока мой брат с женой гуляли по городу. Потом мы сидим на диване и смотрим стриминг, и она опирается на мое плечо и говорит: «Ты был бы действительно хорошим отцом». Черт, это меня покорило. Я думаю об этом каждый раз, когда мне становится не по себе. Она понятия не имеет, как сильно повлияла на меня. Объясню ей как-нибудь, когда она станет достаточно взрослой

aussydogпользователь Reddit

Ранее взрослые пользователи сети вспомнили о правилах и запретах своих родителей, которые считают самыми безумными. Некоторые рассказали, что у них дома были установлены странные правила, касающиеся одежды.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось». В России рассказали о последствиях заявлений Путина о солдатах НАТО

    Предсказано снижение мировых цен на СПГ

    Мужчины вспомнили о самых приятных комплиментах от женщин

    Командование ВСУ признало превосходство российских войск над украинскими

    45-летняя Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

    Пообщавшиеся с Путиным российские близнецы отправятся осуществить заветную мечту

    Курьер-мигрант на мопеде сбил российскую пенсионерку и ушел от наказания

    Женщина увидела мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения

    Предсказан скачок цен на один вид мяса

    Бари Алибасов экстренно обратился к медикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости