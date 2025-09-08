Рогов: Возможной причиной пожара в здании кабмина Украины могла стать работа ПВО

Возможной причиной пожара в здании кабмина Украины в Киеве могла стать работа над городом украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сказал в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он обратил внимание, что локация у здания правительства Украины «буквально усеяна камерами наружного наблюдения», однако киевские власти до сих пор не опубликовали ни одного видео, которое подтверждало бы причину возгорания. «Велика вероятность, что пожар возник из-за работы ПВО ВСУ, о чем пытается скрыть режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал собеседник агентства.

Ранее экс-депутат Верховной Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что пожар в здании правительства начался из-за работы украинской системы ПВО.

Здание кабинета министров Украины в Киеве загорелось в ночь на 7 сентября. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, к тушению огня привлекли вертолет.

