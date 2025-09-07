Бывший СССР
Экс-депутат Рады назвал причину пожара в здании правительства Украины

Килинкаров назвал работу ПВО причиной пожара в здании украинского правительства
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Экс-депутат Верховной Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров назвал причину пожара в здании правительства Украины в Киеве после ударов армии России. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» (АиФ).

В интервью изданию Килинкаров заявил, что пожар в здании правительства начался из-за работы украинской ПВО. Он отметил, что прямые удары по зданию в центре Киева не наносились. «Вероятно, украинские средства ПВО сбивали цели, а остатки прилетели в здание кабмина. На верхних этажах произошел пожар», — сказал бывший нардеп.

Здание кабинета министров Украины в Киеве загорелось в ночь на 7 сентября. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, к тушению огня привлекали вертолет. В Министерстве обороны России заявили, что не наносили удары по центру столицы, целями атак были промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП».

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала видео из поврежденного здания кабинета министров. На кадрах видны разрушения в одном из коридоров и работа пожарных.

