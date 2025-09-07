Премьер-министр Украины показала здание кабмина после мощного пожара

Свириденко показала изнутри здание кабмина Украины после пожара

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала видео, снятое в здании правительства после мощного пожара. Запись опубликована в ее Telegram-канале.

На кадрах, снятых в коридоре и одном из кабинетов здания, видны разрушения. На месте работают пожарные.

Свириденко написала, что российские атаки не остановят работу правительства.

Здание кабинета министров Украины в Киеве загорелось в ночь на 7 сентября. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, к тушению огня привлекали вертолет. В Министерстве обороны России заявили, что не наносили удар по центру столицы, целями ударов были промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП».