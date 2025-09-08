Названо лучшее время для замены старого автомобиля

Автоэксперт Никулин: Лучше всего менять автомобиль возрастом 10 лет

Наиболее выгодно менять автомобиль, которому исполнилось 10 лет. Лучшее время для замены машины назвал директор отдела материально-технического обеспечения Forsage Lubricants Руслан Никулин, его слова приводит газета «Известия».

По словам автоэксперта, из-за роста цен на новые машины многие водители пытаются ездить на имеющемся транспорте до последнего. Однако в какой-то момент ездить на нем становится экономически неоправданно: сам автомобиль теряет в цене, двигатель и топливная система изнашиваются, что ведет к увеличению расхода топлива (на 5-10 процентов у машин в возрасте 10 и 10-20 процентов — у машин 15 лет и старше), а также к росту затрат на техобслуживание и ремонт.

Учитывая траты на топливо, страховку и налоги, сервис и амортизацию, пятилетний автомобиль обходится владельцу в 739 тысяч рублей в год, 10-летний — около 710 тысяч, а 15-летний — около 727 тысяч. Поэтому лучшее время, когда можно сменить транспорт — десять лет. Более новые машины слишком дороги из-за потери стоимости, а более старые требуют больших вложений в ремонт

«Из расчетов видно: пересесть с 15-летней машины на 10-летнюю чаще всего выгодно — экономия на ремонтах и бензине перекрывает разницу в стоимости. А вот менять 10-летнюю на пятилетнюю рационально только в двух случаях: если важна максимальная надежность и современные системы безопасности или если владелец готов мириться с высокой амортизацией», — добавил Никулин.

По словам руководителя направления профессиональных продавцов «Авто.ру» Максима Манаенкова, при покупке подержанных автомобилей нужно внимательно рассматривать объявление продавца: насколько подробно описано техническое состояние автомобиля, кажется ли представленная информация честной и полной. Значение имеет и его реакция: профессионал отвечает четко и по делу, готов предоставить необходимую информацию, а размытые ответы могут говорить о попытке скрыть недостатки или юридические проблемы авто.