Россиянам дали совет по покупке подержанного автомобиля

«Авто.ру»: Спешка и общие фразы при продаже б/у авто могут быть плохим признаком

Слишком сильное давление на покупателя б/у автомобиля со стороны перекупа является тревожным маркером, заявил руководитель направления профессиональных продавцов «Авто.ру» Максим Манаенков. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил нюансы, на которые стоит обратить внимание, приобретая подержанный автомобиль.

Стоит насторожиться, если продавец торопит с решением, не дает достаточно времени на проверку документов, постоянно намекает на других заинтересованных покупателей, рассказал Манаенков. Дельцы, «прессующие сроками», как правило, пропадают сразу же после получения денег. Профессиональные продавцы же доступны и после заключения сделки.

Также представитель «Авто.ру» посоветовал внимательно рассматривать объявление продавца: насколько подробно описано техническое состояние автомобиля, кажется ли представленная информация честной и полной. «Объявления с размытыми, поверхностными и красивыми формулировками — ‘все в идеале’, ‘сел и поехал’, ‘без вложений’ — часто делают недобросовестные перекупы. Честный продавец не боится указать реальные недостатки», — заметил он.

Значение имеет и реакция собеседника во время звонка или общения в чате. Профессионал всегда отвечает четко и по делу, готов предоставить необходимую информацию, не заставляет «вытягивать» ее. Размытые ответы могут говорить о попытке скрыть недостатки или юридические проблемы авто, а слабая заинтересованность и нежелание коммуницировать с клиентом — о том, что вам встретился продавец-однодневка.

Если в разговоре выясняется, что именно эту машину «только что купили», но есть альтернативные варианты, или неактуальной является указанная в объявлении цена, продолжать общение с таким продавцом не стоит, говорит Манаенков. «После вашего интереса по несуществующему предложению такой продавец начинает предлагать совсем другие, менее выгодные автомобили — зачастую дороже, с худшими параметрами или сомнительной историей», — объясняет он.

Статус, указанный в сервисах с объявлениями о продаже машин, также может помочь покупателю определить добросовестного продавца. Те, кто позиционируют себя как профессионалы, обычно имеют в объявлениях отличительную метку PRO, отметил собеседник. Вдобавок на таких сервисах у профессионалов имеется открытый профиль, где можно ознакомиться с отзывами других покупателей, рейтингом и стажем продавца.

