Россияне начали распродавать премиальные китайские автомобили

«Известия»: Число желающих продать премиальный автомобиль из Китая взлетело

За последние 12 месяцев количество желающих избавиться от китайских премиальных автомобилей взлетело в три раза, при этом их средний возраст в объявлениях снизился с 2,1 до 1,9 года, а средняя стоимость продажи упала с 5,17 миллиона рублей до 4,86 миллиона. Об этом со ссылкой на данные сервиса Auto.ru пишут «Известия».

Для автомобилей Lixiang число предложений выросло в четыре раза, для брендов Tank и Zeekr — в три раза, для Voyah — в 2,7 раза. Количество сделок также растет, но медленнее — на 85,9 процента.

Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов объяснил динамику естественными причинами. Средний срок эксплуатации автомобиля премиум-класса одним владельцем составляет 2,5-3 года, а поскольку экспансия китайского автопрома в Россию началась три года назад, то пришла пора продавать.

По его словам, после этого срока владелец хочет выбрать себе новый автомобиль, и чаще всего он предпочитает другого премиального китайца. Только небольшой процент клиентов компании после опыта с продукцией из КНР возвращается к европейским автомобилям.

Такой же причиной рост предложения объясняет генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Что касается продажи совсем новых автомобилей, то это, по ее мнению, стало реакцией на быстрое обновление модельных рядов, а снижение стоимости связано с ростом конкуренции.

Вместе с тем главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что значительная часть продаж объясняется разочарованием. По его оценке, вернуться к премиальным японским или европейским автомобилям хотят 20-25 процентов продавцов.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин согласен с тем, что многие состоятельные покупатели недовольны китайским автомобилем. В первую очередь проблема в том, что большинство этих машин — электрокары или гибриды, а их эксплуатация довольно специфична, что выясняется только после покупки.

Например, гибридные автомобили быстро разгоняются только при полностью заряженной батарее, так что на загородных трассах Lixiang или Zeeкr могут проигрывать бюджетным Ford Focus и Hyundai Solaris. Это бьет по самолюбию владельцев дорогих автомобилей, и они решают вернуться к привычным брендам.

Ранее сообщалось, что самыми привлекательными для россиян остаются немецкие автомобили, при наличии выбора их предпочли бы купить 33 процента опрошенных. Продукция китайского автопрома занимает только пятую строчку с результатом 6,5 процента.