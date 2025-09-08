Забота о себе
05:00, 8 сентября 2025Забота о себе

Названы позволяющие усилить удовольствие от секса простые приемы

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Сексологи Джессика О’Рейли и Том Мюррей рассказали о простых приемах, которые помогут сделать сексуальную жизнь ярче. Их советы приводит Men's Health.

О’Рейли уверена, чтобы улучшить качество секса, нужно точно выяснить, что доставляет удовольствие в постели. В этом, по ее словам, поможет саморефлексия. После того как человек осознает свои предпочтения, их стоит обсудить с партнером.

Сексолог также призвала попробовать все виды партнерского секса. При этом, по ее мнению, важно не зацикливаться на проникновении и оргазме, а наслаждаться самим процессом. Также для получения удовольствия важно не пропускать прелюдию и при желании использовать секс-игрушки.

Мюррей добавил, что для хорошего секса полезно научиться избавляться от лишних мыслей и сосредотачиваться на ощущениях. Кроме того, он напомнил, что насыщенная и яркая интимная жизнь начинается за пределами спальни, поэтому, помимо физического влечения, важно установить крепкую эмоциональную связь.

Ранее секс-колумнистка Джессика Стоядинович дала совет стесняющейся звуков из вагины девушке. Писательница предложила ей избегать поз, в которых воздух попадает во влагалище.

    Все новости