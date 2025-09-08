Некоторые пенсии в России проиндексируют трижды

Доцент Балынин: Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют трижды

В 2026 году работающие пенсионеры могут рассчитывать на то, что их пенсии проиндексируют трижды. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировали «Аргументы и факты».

По его словам, со следующего года в РФ вводится дополнительная, апрельская индексация пенсий пенсионерам. Это означает, что для всех пенсионеров индексацию станут производить дважды: в феврале и апреле 2026 года. Но для работавших в 2025 году пенсионеров предусмотрен еще и беззаявительный перерасчет страховых пенсий в августе 2026 года.

«По сути, работающих пенсионеров ждет три повышения страховых пенсий в следующем году», — пояснил Балынин.

По мнению лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, в России нужно перейти к ежеквартальной индексации пенсий и установить предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров. Кроме того, он выступил за введение 13-й пенсии.