Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 8 сентября 2025Экономика

Некоторые пенсии в России проиндексируют трижды

Доцент Балынин: Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют трижды
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В 2026 году работающие пенсионеры могут рассчитывать на то, что их пенсии проиндексируют трижды. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировали «Аргументы и факты».

По его словам, со следующего года в РФ вводится дополнительная, апрельская индексация пенсий пенсионерам. Это означает, что для всех пенсионеров индексацию станут производить дважды: в феврале и апреле 2026 года. Но для работавших в 2025 году пенсионеров предусмотрен еще и беззаявительный перерасчет страховых пенсий в августе 2026 года.

«По сути, работающих пенсионеров ждет три повышения страховых пенсий в следующем году», — пояснил Балынин.

По мнению лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, в России нужно перейти к ежеквартальной индексации пенсий и установить предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров. Кроме того, он выступил за введение 13-й пенсии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о начале нового этапа СВО

    Российские бойцы получили «Уланы» на базе «Нивы»

    Похитивший ребенка во время развода россиянин попался за границей

    Стало известно о распространении смертельно опасного заболевания среди бойцов «Ахмата»

    Военному союзнику США предрекли острый кризис

    Запасы нефти в России оценили

    Бородина вышла в свет с часами стоимостью 1,7 миллиона рублей

    Путин принял участие в созванном Бразилией саммите БРИКС

    Пьяного туриста сбил поезд на российском курорте

    Москвичкам перечислили основные опасности позднего материнства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости