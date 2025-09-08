Депутат Госдумы Миронов призвал индексировать пенсии четыре раза в год

В России предложили перейти к ежеквартальной индексации пенсий и ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров. Об этом пишет ТАСС.

Как указал лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, необходимо проводить индексацию с учетом реального роста цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца.

Кроме того, он напомнил о предложении ввести 13-ю пенсию. По его словам, такая поправка будет вновь внесена в Госдуму в осеннюю сессию.

Начиная с 2026 года в России планируется увеличить частоту индексации страховых пенсий по старости до двух раз в год.

