В России предложили перейти к ежеквартальной индексации пенсий

Депутат Госдумы Миронов призвал индексировать пенсии четыре раза в год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России предложили перейти к ежеквартальной индексации пенсий и ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров. Об этом пишет ТАСС.

Как указал лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, необходимо проводить индексацию с учетом реального роста цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца.

Кроме того, он напомнил о предложении ввести 13-ю пенсию. По его словам, такая поправка будет вновь внесена в Госдуму в осеннюю сессию.

Начиная с 2026 года в России планируется увеличить частоту индексации страховых пенсий по старости до двух раз в год.

