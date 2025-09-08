Нелегально прилетевшего в Антарктиду юношу отправили домой на военном корабле

19-летнего американца, нелегально прилетевшего в Антарктиду, отправили домой

Американского блогера Итана Го отправили домой с чилийской базы в Антарктиде после того, как он нелегально посадил там самолет два месяца назад. Об этом сообщает New York Times.

19-летний американец пытался установить рекорд как самый молодой пилот, совершивший одиночный перелет на все континенты. Вместо разрешенного полета над Пунта-Аренас юноша направил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в Антарктиду, где его задержали. Кроме того, самолет признали непригодным для полета. В результате Го застрял на чилийской базе на острове Кинг-Джордж и несколько месяцев не мог вернуться домой.

11 августа судья снял с Го обвинения за нарушения правил авиасообщения в рамках соглашения с адвокатами и чилийскими прокурорами. По решению суда, прилетевшему блогеру следовало в течение 30 дней перевести 30 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей) в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. Ему также предписали покинуть территорию континента при первой возможности. В начале сентября Го уехал с базы на военном корабле. Адвокаты пилота подчеркивают, что их клиент не признает вину, а выплата, которую потребовал суд, является добровольным пожертвованием.

Прокуратура также потребовала, чтобы Го полностью оплатил расходы на «обеспечение безопасности самолета и собственное содержание» в ходе пребывания на базе, а также все затраты на возвращение. После решения суда Го сообщил журналистам, что «доволен исходом дела».

Пилот занимается сбором средств на исследование рака. Вдохновителем его миссии стал кузен, у которого диагностировали рак крови четвертой стадии. Теперь юноша планирует вернуться в США, а за его самолетом, оставшимся в Антарктиде, должен прилететь другой пилот. Го заявил, что с нетерпением ждет возможности возобновить свой благотворительный международный полет.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали авантюриста из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел. Там в полной изоляции от мира живут аборигены, отказавшиеся от контактов с цивилизацией.