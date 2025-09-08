Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:52, 8 сентября 2025Из жизни

Нелегально прилетевшего в Антарктиду юношу отправили домой на военном корабле

19-летнего американца, нелегально прилетевшего в Антарктиду, отправили домой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @ethanguo.rtw

Американского блогера Итана Го отправили домой с чилийской базы в Антарктиде после того, как он нелегально посадил там самолет два месяца назад. Об этом сообщает New York Times.

19-летний американец пытался установить рекорд как самый молодой пилот, совершивший одиночный перелет на все континенты. Вместо разрешенного полета над Пунта-Аренас юноша направил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в Антарктиду, где его задержали. Кроме того, самолет признали непригодным для полета. В результате Го застрял на чилийской базе на острове Кинг-Джордж и несколько месяцев не мог вернуться домой.

11 августа судья снял с Го обвинения за нарушения правил авиасообщения в рамках соглашения с адвокатами и чилийскими прокурорами. По решению суда, прилетевшему блогеру следовало в течение 30 дней перевести 30 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей) в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. Ему также предписали покинуть территорию континента при первой возможности. В начале сентября Го уехал с базы на военном корабле. Адвокаты пилота подчеркивают, что их клиент не признает вину, а выплата, которую потребовал суд, является добровольным пожертвованием.

Материалы по теме:
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям.Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
4 декабря 2023
Ромео и Джульетта из Сараево. Трагическая история влюбленных, попытавшихся спастись на фоне войны. Они были вместе до конца
Ромео и Джульетта из Сараево.Трагическая история влюбленных, попытавшихся спастись на фоне войны. Они были вместе до конца
14 июня 2025
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019

Прокуратура также потребовала, чтобы Го полностью оплатил расходы на «обеспечение безопасности самолета и собственное содержание» в ходе пребывания на базе, а также все затраты на возвращение. После решения суда Го сообщил журналистам, что «доволен исходом дела».

Пилот занимается сбором средств на исследование рака. Вдохновителем его миссии стал кузен, у которого диагностировали рак крови четвертой стадии. Теперь юноша планирует вернуться в США, а за его самолетом, оставшимся в Антарктиде, должен прилететь другой пилот. Го заявил, что с нетерпением ждет возможности возобновить свой благотворительный международный полет.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали авантюриста из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел. Там в полной изоляции от мира живут аборигены, отказавшиеся от контактов с цивилизацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выместили злость на мне». Бывший глава МИД Украины заявил, что бежал из страны, как «вор ночью»

    Назван способ завлечь россиян на работу

    Хейли Бибер без бюстгальтера прошлась по улице в откровенном платье

    Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят

    Жесткая посадка самолета без шасси попала на видео

    Нелегально прилетевшего в Антарктиду юношу отправили домой на военном корабле

    «Может привести к краху навсегда». Бывший президент России пригрозил Финляндии из-за русофобии

    20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

    На Украине заочно осудили губернатора российского региона

    В России объяснили высказывание Кулебы о бегстве с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости