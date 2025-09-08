Силовые структуры
Обвиняемые в хищении денег у бойцов СВО пошли на сделку со следствием

РИА: Обвиняемые в хищении денег у бойцов СВО сотрудничают со следствием
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Несколько обвиняемых в хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево заключили досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, знакомый с расследованием дела.

Дело в отношении этих фигурантов будет выделено в отдельное производство. Оно поступит в суд до конца этого года.

Всего по уголовному делу арестовано около 30 человек, среди них — организатор преступной схемы Алексей Кабочкин. По версии следствия, злоумышленники совершали в отношении участников СВО кражи, вымогательства и мошеннические действия, когда те прибывали в аэропорт.

Предварительная сумма ущерба составила три миллиона рублей. В преступной схеме также участвовали сотрудники правоохранительных органов.

