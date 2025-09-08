В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

В уголовном деле о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево появились новые потерпевшие, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди них участники СВО. Большинство новых участников дела установили по транзакциям банковских счетов подозреваемых, либо сами потерпевшие, узнав о расследовании, сообщили, что тоже стали жертвами злоумышленников.

По уголовному делу арестовано около 30 человек, среди них организатор преступной группы Алексей Кабочкин. По версии следствия, фигуранты совершили в отношении военнослужащих кражи, вымогательства и мошеннические действия, когда те прибывали в аэропорт.

Сообщается, что среди злоумышленников оказались сотрудники правоохранительных органов, которые намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. В основном их обманывали завышенными ценами на такси.

Так, потерпевшим предлагали уехать из аэропорта за адекватные деньги, однако в конце поездки две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч. Оплату принимали переводами или через банковский терминал, а за отказ платить угрожали насилием. Также у одного из военнослужащих похитили 615 тысяч рублей, усыпав его бдительность предложенным спиртным. Еще один мужчина лишился таким образом 28 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что сумма причиненного ущерба в рамках уголовного дела о преступном сообществе, похищавшем деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, выросла до трех миллионов рублей.