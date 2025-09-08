Отправившиеся в горы США туристы подверглись «изнурительному кайфу» из-за грибов

NYP: Четыре туриста заблудились в горах США из-за психоактивных грибов

Туристы заблудились в горах США из-за психоактивных грибов. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным источника, 5 сентября четверо туристов, отправившихся на прогулку по заповеднику Слайд-Маунтин в горах Катскилл, штат Нью-Йорк, вызвали спасателей. Они признались, что употребили грибы, содержащие псилоцибин, и заблудились. При этом один из путешественников подвергся «изнурительному кайфу» и не мог передвигаться самостоятельно.

На помощь туристам выдвинулись лесники, которые за два часа преодолели горную тропу и помогли заблудившимся спуститься вниз. Одного из мужчин пришлось тащить под руки через лес. Также на следующий день один из спасателей вернулся на маршрут и нашел потерянные вещи путешественников.

