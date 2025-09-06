Путешествия
15:21, 6 сентября 2025Путешествия

Бездомный пес покорил самую высокую гору России

Покорившего Эльбрус бездомного пса сняли на видео
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Бездомный пес покорил самую высокую гору в России — Эльбрус. Об этом рассказал гид по фрирайду и скитуру в своем Telegram-канале.

Мужчина опубликовал видео, на котором можно увидеть пса, поднявшегося на вершину Эльбруса вместе с группой альпинистов.

Ранее стало известно о пропаже белорусского альпиниста на Эльбрусе. Спасатели уже выдвинулись на поиски.

Российская альпинистка Людмила Коробешко рассказала о главных «горах-убийцах» на планете. Среди них она назвала Аннапурну, Нангапарбат и пик Победы.

