Российская альпинистка рассказала о главных «горах-убийцах» на планете

Альпинистка Коробешко заявила, что горами-убийцами являются К2 и Аннапурна

Российская альпинистка Людмила Коробешко, третья в истории РФ женщина, взошедшая на Эверест, назвала главные «горы-убийцы» на планете. Она перечислила их в разговоре с РИА Новости.

«Главные горы-убийцы на планете: К2, Аннапурна, Нангапарбат, Победа», — сообщила она.

По словам Коробешко, например, на Эвересте в процентном соотношении в сезон погибает не так много людей, как на «горах-убийцах» — в среднем от 3-4 до 15-16 человек.

Ранее чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал, что горный пик Победы в Киргизии, на котором застряла сломавшая ногу россиянка Наталья Наговицина, — одна из самых сложных вершин постсоветского пространства, мерило мастерства альпиниста. Он отметил, что вершина не очень популярна среди альпинистов.