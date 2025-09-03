Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:15, 3 сентября 2025Путешествия

Российская альпинистка рассказала о главных «горах-убийцах» на планете

Альпинистка Коробешко заявила, что горами-убийцами являются К2 и Аннапурна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valeriy Kudryashov / Globallookpress

Российская альпинистка Людмила Коробешко, третья в истории РФ женщина, взошедшая на Эверест, назвала главные «горы-убийцы» на планете. Она перечислила их в разговоре с РИА Новости.

«Главные горы-убийцы на планете: К2, Аннапурна, Нангапарбат, Победа», — сообщила она.

По словам Коробешко, например, на Эвересте в процентном соотношении в сезон погибает не так много людей, как на «горах-убийцах» — в среднем от 3-4 до 15-16 человек.

Ранее чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал, что горный пик Победы в Киргизии, на котором застряла сломавшая ногу россиянка Наталья Наговицина, — одна из самых сложных вершин постсоветского пространства, мерило мастерства альпиниста. Он отметил, что вершина не очень популярна среди альпинистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    В МИД России сделали заявление о новом раунде переговоров с США

    Жителя Москвы обвинили в попытке совершения теракта с помощью дронов

    Певец Шуфутинский назвал 3 сентября народным праздником

    Суд опросил работников «Крокуса» по делу о теракте

    Психолог назвала типичные ошибки родителей школьников в начале учебного года

    В России назвали условие встречи Путина и Зеленского

    Люди перестанут собирать iPhone

    Трамп раскрыл подробности об ударе по судну с наркотиками

    Российская альпинистка рассказала о главных «горах-убийцах» на планете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости