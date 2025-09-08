Бывший СССР
Украинский военный рассказал о нежелании инструкторов обучать бойцов ВСУ

Инструкторы ВСУ не хотели обучать мобилизованных в ВСУ, обреченных на гибель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian armed forces / Reuters

Инструкторы на полигоне в Черниговской области Украины не хотели обучать мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), считая их обреченными на гибель, рассказал пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик. Об этом пишет РИА Новости.

«Инструкторы некоторые говорили: "Вы едете — чего вас учить, вы все равно в мешках приедете"», — поделился бывший украинский боец.

Он добавил, что учебный центр ВСУ «Десна» в Черниговской области является худшим на Украине.

Ранее солдат ВСУ рассказал об обучении у не имеющих боевого опыта западных инструкторов.

