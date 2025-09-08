Из жизни
04:00, 8 сентября 2025Из жизни

Под магазином нашли 317 скелетов

В Великобритании нашли 317 мертвецов под зданием магазина
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nenadmil / Shutterstock / Fotodom

Археологи нашли под магазином в Великобритании 317 скелетов средневекового периода. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Мертвецов обнаружили на месте бывшего универмага Debenhams в Глостере, где сейчас строится кампус Университета Глостера. Раскопки проводились организацией Cotswold Archaeology, которая ранее обнаружила в этом районе еще 83 захоронения римского периода.

Кроме человеческих останков, были обнаружены различные предметы, включая табачную трубку и фрагменты винной бутылки, позволяющие датировать находки поздним Средневековьем. Предварительные исследования зубов показали, что погребенные придерживались рациона с высоким содержанием сахара.

Руководитель проекта Клифф Бейтман отметил: «Каждый раз, когда работаем в Глостере, мы делаем новые открытия — это невероятно важное место».

В университетском кампусе, который откроется в сентябре, планируют устроить выставку обнаруженных артефактов. Человеческие останки выставлены не будут.

Ранее сообщалось, что в Австрии во время ремонта футбольного поля обнаружили братскую могилу. В ней оказались останки римских солдат, которые пали в битве в I веке нашей эры.

