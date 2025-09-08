Похитивший ребенка во время развода россиянин попался за границей

В Санкт-Петербурге к следователю доставили местного жителя, который несколько лет назад похитил родную дочь и скрылся за границей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его задержали в другой стране за подделку документов и передали российским правоохранителям. Мужчине предъявили обвинение по статье 330 УК РФ (самоуправство). Он свою вину признал.

В марте 2020 года обвиняемый во время бракоразводного процесса увез дочку из дома и стал скрываться, меняя внешность и место жительства.

