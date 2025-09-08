Поверенного в делах России вызвали в МИД Эстонии

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России Ленара Салимуллина и выразил дипломату протест из-за якобы нарушившего воздушное пространство республики российского вертолета. Об этом сообщает пресс-служба эстонского дипломатического ведомства.
«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября», — говорится в публикации.
По информации ведомства, российский вертолет Ми-8 около четырех минут без разрешения пребывал в воздушном пространстве республики в районе острова Вайндлоо.
4 сентября МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги. Тогда из страны выслали одного из сотрудников посольства республики в ответ на аналогичные меры Таллина.