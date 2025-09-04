Бывший СССР
Поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

МИД России выслал из страны сотрудника посольства Эстонии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МИД России вызвал поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги, и выслал одного из сотрудников посольства республики в Москве из страны в ответ на аналогичные меры со стороны Таллина. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«4 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. (...) Исходя из принципа взаимности, российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что любые враждебные действия Эстонии в отношении России не останутся без ответа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москве удалось решить проблему с задержкой выплат пенсий российским соотечественникам, проживающим в Латвии и Эстонии. По ее словам, перечисление средств гражданам начнется в ближайшее время.

