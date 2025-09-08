Ценности
17:18, 8 сентября 2025Ценности

Прохор Шаляпин снялся с ярким макияжем

Российский певец Прохор Шаляпин снялся с ярким макияжем глаз
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @shalyapin_official

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин устроил съемку в необычном образе. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографа Сергея Калашникова.

Так, 41-летний артист снялся в костюме черного цвета, который состоял из атласной рубашки и брюк. Кроме того, он попозировал в вельветовом пиджаке, надетом на голое тело. Также Шаляпин продемонстрировал на себе образ, который включал в себя черные штаны и шубу.

На размещенных кадрах видно, что Шаляпин предстал перед камерой с ярким макияжем на глазах, сделанном в стиле smoky eyes. В то же время для второго образа он уложил волосы в пышные кудри.

В июне Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластике. Тогда певец признался, что еще не прибегал к кардинальным переменам во внешности, однако он готовится к подтяжке верхней части лица.

.
    Все новости