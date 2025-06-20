41-летний Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластике

Певец Прохор Шаляпин признался, что делал нитевой лифтинг ради омоложения

Певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластике. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

41-летний артист признался, что еще не прибегал к кардинальным переменам во внешности, однако он готовится к подтяжке верхней части лица. «Я не делал пластическую операцию, я вам всем заявляю. Я решаюсь подтянуть верхнюю часть, и это был небольшой ход перед вами. Вы же видите, что ничего не сделано? Рановато мне круговую подтяжку общую делать, я же не сумасшедший», — высказался он.

При этом знаменитость подчеркнул, что к хирургическим улучшениям внешности относится положительно. Кроме того, он уточнил, что делал уколы в лицо, а также нитевой лифтинг ради омоложения.

Ранее в июне Шаляпин объелся шоколадной пасты и попал в больницу. Уточнялось что артист съел полкило продукта за один раз.