05:16, 8 сентября 2025Россия

Путин поздравил армян России с юбилеем

Путин поздравил «Союз армян России» с 25-летним юбилеем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравления участникам и гостям мероприятий, посвящённых 25-летию создания Общероссийской общественной организации «Союз армян России». Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что «Союз армян России» объединил общины по всей стране и значительно повысил свой авторитет. Президент высоко оценил работу организации по укреплению межнационального согласия и интеграции армянской диаспоры в российское общество.

Ранее Путин поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний. Он что жизнь каждого гражданина России связана с Днем знаний. Как отметил политик, все россияне испытывали радость и волнения 1 сентября, начиная путь ко взрослой жизни в школе.

