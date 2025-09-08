Россия
09:33, 8 сентября 2025Россия

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции против пыток

Путин внес в ГД проект о денонсации Европейской конвенции против пыток
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о денонсации Европейской конвенции против пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от России.

«Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную конвенцию и протоколы к ней», — говорится в документе.

Ранее денонсировать документ Путину предложило правительство России. Инициатива связана с предыдущими действиями России, которые направлены на выход из Совета Европы. Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев заявлял, что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не ухудшит положения в колониях и СИЗО, так как пытки запрещены Конституцией.

Россия подписала Европейскую конвенцию против пыток, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в 1984 году, 28 февраля 1996 года в Страсбурге. Документ устанавливает полный запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение при любых обстоятельствах. Те государства, которые присоединились к конвенции, взяли на себя обязательство предотвращать пытки во время допросов, арестов, задержаний, содержания под стражей и ряде других случаев.

