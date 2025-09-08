Россия
14:25, 8 сентября 2025Россия

Раненый боец СВО остался без выплат из-за одной справки

Депутат Иванов: Боец СВО лишился выплат из-за утерянной справки о ранении
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) из Качканара Свердловской области остался без выплат за ранение из-за утерянной при пересылке справки. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По его словам, военный был ранен еще в сентябре 2024 года, после чего два месяца лечился в госпитале. Примерно в то же время военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге направила ему почтой на домашний адрес справку о тяжести ранения, без которой россиянин не мог получить страховые выплаты. Однако по состоянию на лето 2025 года документ так и не пришел. Тогда боец обратился за помощью к Иванову.

Изучив ситуацию, депутат направил запрос в военную прокуратуру. «В итоге справка была найдена и вручена военнослужащему. Это следовало не только из поступившего в мой адрес официального ответа прокуратуры, но также из сообщения самого заявителя, который, не скрывая радости, написал мне в "личку"», — написал он, поблагодарив силовое ведомство за профессиональную работу.

Ранее Иванов рассказывал о похожих случаях и с другими военными из Свердловской области и Екатеринбурга. Так, один из бойцов почти два года добивался страховых выплат из-за утерянной справки, которая пришла спустя 19 месяцев после ранения и только после двух запросов в военную прокуратуру. Кроме того, житель региональной столицы, потерявший зрение, также больше полугода ждал справку о тяжелом ранении, которую отправили почтой.

