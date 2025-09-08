Раннее начало тяжелого заболевания у женщины приняли за менопаузу

People: Раннее начало болезни Альцгеймера у жены футболиста приняли за менопаузу

Бывший игрок в американский футбол Майкл Ирвин рассказал, как раннее начало тяжелого заболевания у его жены Сэнди Харрелл семья приняла за признаки менопаузы. Слова 59-летнего спортсмена приводит People.

Ирвин заявил, что в возрасте 49 лет его супруга начала вести себя странно. Он отметил, что не распознал болезнь Альцгеймера, несмотря на то, что этот недуг был диагностирован у его матери и тещи. «Теща жила с нами, потому что у нее была болезнь Альцгеймера, и мы заботились о ней, но все равно подумали, что у моей жены начинается менопауза», — признался он.

В течение восьми или девяти лет, продолжил футболист, семья не понимала, что происходит, и только около двух лет назад они обратились к врачам для точной постановки диагноза. Он добавил, что о женщине стало сложно заботиться — из-за перепадов настроения ей трудно найти круглосуточную медсестру. «Она бьет их. У нас забирают одну медсестру, присылают другую, делают нам предупреждения. Но она, как никто другой, заслужила право находиться в своем доме», — заключил мужчина.

Супруги познакомились в колледже и женаты с 1990 года. У них четверо взрослых детей.

