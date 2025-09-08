Силовые структуры
16:46, 8 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты детали расправы над 15-летней школьницей в российском апарт-отеле

Убивший 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге юноша хотел помириться
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Стали известны детали расправы над школьницей в апарт-отеле в Санкт-Петербурге. Молодой человек специально прилетел в Петербург, чтобы встретиться с 15-летней экс-подругой и выяснить отношения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По его данным, школьница перестала общаться с подозреваемым. Он захотел помириться с ней, прилетел в город и арендовал апарт-отель. Однако произошла ссора. Тогда юноша 35 раз ударил девочку ножом.

Преступление произошло из-за того, что 15-летняя школьница решила расстаться с 19-летним возлюбленным, с которым познакомилась в онлайн-игре «Роблокс». Расставание произошло еще в мае. Все эти месяцы молодой человек рассказывал знакомым, как расправится с несовершеннолетней. Он также угрожал ей и тем, кто знал о его планах.

Подозреваемого задержали в состоянии острого психоза, он пытался расправиться с собой. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит 15 лет колонии.

ЖЗЛ
