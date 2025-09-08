Раскрыты подробности о расправившемся с 15-летней бывшей подругой в апарт-отеле юноше

Раскрыты подробности о 18-летнем юноше, расправившемся с 15-летней бывшей подругой в апарт-отеле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, подозреваемый делился планами расправы с друзьями, а затем угрожал им, чтобы те не проболтались. Отец одного из знакомых юноши по факту этих угроз даже обращался в полицию в Москве.

Предварительно, молодой человек познакомился с потерпевшей в онлайн-игре «Роблокс». В мае девушка захотела завершить романтические отношения. Подозреваемый начал ей угрожать. Он пригласил ее в отель и изрезал ножом.

Подозреваемого задержали в состоянии острого психоза, он пытался покончить с собой. На данный момент он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.