Разработан новый метод блокировки широко распространенного вируса

Nature: Мини-антитела от альпак останавливают размножение вируса герпеса

Ученые из Германии нашли способ заблокировать ключевой механизм заражения вирусом герпеса. В работе, опубликованной в Nature, исследователи показали, что мини-антитела, созданные на основе иммунной системы альпаки, могут нейтрализовать белок gB — именно он отвечает за то, чтобы вирус «сливался» с клеткой и начинал размножаться.

Специалисты сумели зафиксировать белок в активной форме и доказали: нанотела мешают ему менять структуру, что полностью останавливает процесс заражения. Такой подход оказался эффективным даже в очень малых дозах и работает против обоих типов вируса — HSV-1 и HSV-2.

В отличие от существующих лекарств, которые действуют только при уже активной инфекции, новые антитела могут использоваться и для профилактики, например, для защиты новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. Исследователи уже подали патент и планируют развивать технологию до клинического применения.

В начале июля ученые сообщили о необычном применении вируса простого герпеса: в модифицированной форме он оказался эффективным средством против агрессивной меланомы.