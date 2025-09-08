Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 8 сентября 2025Наука и техника

Разработан новый метод блокировки широко распространенного вируса

Nature: Мини-антитела от альпак останавливают размножение вируса герпеса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Германии нашли способ заблокировать ключевой механизм заражения вирусом герпеса. В работе, опубликованной в Nature, исследователи показали, что мини-антитела, созданные на основе иммунной системы альпаки, могут нейтрализовать белок gB — именно он отвечает за то, чтобы вирус «сливался» с клеткой и начинал размножаться.

Специалисты сумели зафиксировать белок в активной форме и доказали: нанотела мешают ему менять структуру, что полностью останавливает процесс заражения. Такой подход оказался эффективным даже в очень малых дозах и работает против обоих типов вируса — HSV-1 и HSV-2.

В отличие от существующих лекарств, которые действуют только при уже активной инфекции, новые антитела могут использоваться и для профилактики, например, для защиты новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. Исследователи уже подали патент и планируют развивать технологию до клинического применения.

В начале июля ученые сообщили о необычном применении вируса простого герпеса: в модифицированной форме он оказался эффективным средством против агрессивной меланомы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ДНР раскрыл подробности атаки ВСУ на донецкий парк

    Учительница совратила двух 15-летних школьников

    Разработан новый метод блокировки широко распространенного вируса

    Женщина пожаловалась на частые рецедивы половых инфекций из-за секса со здоровым партнером

    Захарова ответила Зеленскому словами из песни про прекрасную маркизу

    Экс-премьер Украины сделал неутешительный прогноз для властей страны

    В Британии назвали превышающую риск конфликта с Россией угрозу

    В Стамбуле произошли стычки полиции и протестующих

    Украинский военный пожаловался на отсутствие огневой подготовки перед отправкой на фронт

    Путин до конца года огласит послание Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости