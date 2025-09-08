Россиянам хватило семейной ипотеки на однушки и студии

Движение.ру: В 90 % случаев россияне берут семейную ипотеку на однушки и студии

Большая часть квартир, на покупку которых может хватить семейной ипотеки в российских городах-миллионниках, — это студии или однокомнатные квартиры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Движение.ру».

Аналитики изучили рынки первичной недвижимости во всех городах-миллионниках России (дополнительно в расчет была взята Тюмень как город с большими объемами жилищного строительства). Если рассматривать весь объем предложения жилья, в среднем по рынкам мегаполисов доля квартир, стоимость которых не превышает рассчитанного лимита (максимальная сумма кредита плюс сумма первоначального взноса), составила 44 процента. В разрезе отдельных городов разница достигает более существенных значений.

Максимальная доля предложения на первичном рынке в лимите семейной ипотеки (более половины экспозиции) отмечается в Волгограде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Уфе. Сложнее всего уложиться в лимит семейной ипотеки в Нижнем Новгороде, Москве и в Казани.

С начала года доля квартир, стоимость которых укладывается в лимит семейной ипотеки, сократилась в большинстве рассмотренных городов, выросла она только в пяти мегаполисах: Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани.

Купить с помощью семейной ипотеки без накопления дополнительных средств квартиру семейного формата в большинстве мегаполисов сложно, а иногда невозможно. В пяти мегаполисах доля студий в предложении жилья в лимите семейной ипотеки превышает 90 процентов, а в Казани достигает 100 процентов. Проще всего при покупке квартир большей комнатности уложиться в лимит льготного кредита жителям Новосибирска, Перми и Красноярска.

Доля студий в предложении жилья в лимите семейной ипотеки сократилась только в трех городах-миллионниках: в Омске, Краснодаре и Волгограде. В остальных рассмотренных городах она, напротив, выросла.

«Семейную ипотеку» с кредитной ставкой до шести процентов годовых могут взять семьи с детьми в возрасте до шести лет, а также семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Государственная программа действует до 2030 года. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — шесть миллионов рублей. Первоначальный взнос — 20 процентов от стоимости приобретаемой квартиры.

Ранее в центре «Аналитика. Бизнес. Право» подсчитали, что почти в половине российских регионов большинство семей не могут позволить себе взять льготную ипотеку из-за дисбаланса в доходах граждан и цен на жилье, а также из-за лимита на кредит.