Оценена доступность ипотеки для российских регионов

Семьи из 41 российского региона не могут позволить себе ипотеку
Александра Качан (Редактор)
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Почти в половине российских регионов большинство семей не могут позволить себе взять льготную ипотеку из-за дисбаланса в доходах граждан и цен на жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Аналитики изучили данные Минстроя о стоимости квадратного метра в России во втором квартале 2025 года и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год. Они пришли к выводу, что в 41 регионе страны семьи со средним доходом не могут комфортно выплачивать ипотеку на квартиру площадью 50 квадратов. Это в том числе касается жителей Московской, Ленинградской, Свердловской областей, Краснодарского и Приморского краев.

Покупку жилья с помощью ипотеки усложняет не только разница цен и доходов, но и региональные ограничения на размер кредитов — в большинстве регионов нельзя взять ипотеку больше, чем на шесть миллионов рублей. При этом квартиры, в которых могут с удобством проживать семьи, стоят дороже. Например, в Краснодарском крае стоимость жилье площадью 50 квадратов составляет около 9,6 миллиона рублей.

