Раскрыты ожидания россиян по ипотеке

«Дом.РФ»: 25 % россиян ждут снижения ипотечных ставок

За последний месяц доля россиян, ожидающих снижения ипотечных ставок, выросла на семь процентных пунктов и составила 25 процентов. Об ожиданиях граждан по кредитам на жилье говорится в исследовании компании «Дом.РФ» и ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Показатель августа оказался в 3,5 раза больше, чем результат начала года. Эксперты связывают тенденцию с решением Центробанка снизить ключевую ставку с 21 до 18 процентов. При этом многие россияне продолжают ожидать роста цен на недвижимость — доля таких граждан осталась на прежнем уровне и составила 50 процентов.

Доля россиян, которые считают нынешние условия благоприятными для сделок с недвижимостью, также не изменилась. 37-39 процентов граждан думают, что сейчас можно выгодно продать квартиру, а 17-21 процент — купить.

Ранее сообщалось, что покупатели жилья в Москве заинтересовались более просторными однокомнатными квартирами.