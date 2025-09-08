Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:55, 8 сентября 2025Экономика

Россиянам заплатили сотни миллионов за упавшие на их машины предметы

Mash: За предметы, упавшие на их машины, россияне получили 600 миллионов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

За год российские автовладельцы получили 600 миллионов рублей страховых выплат за упавшие на их транспортные средства предметы. Об этом сообщило Mash со ссылкой на страховые компании.

Отмечается, что за год количество таких выплат увеличилось на 21 процент. В среднем автовладелец получал около 200 тысяч рублей. Чаще всего на машины падали деревья, ветки, сосульки, стройматериалы и обломки беспилотников. Кроме того, не меньше 30 раз приходилось компенсировать повреждения, наступившие из-за падения птичьего помета, который разъедал краску автомобиля.

Ранее сообщалось, что россияне нередко жалуются на то, что банки навязывают им страховки по кредитным картам. Речь идет о том, что соответствующий полис автоматически подключался при заключении договора. Как следствие, людям приходилось сталкиваться с крупными списаниями средств — до десяти тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, Государственная дума приняла законопроект, который увеличил страховое возмещение по долгосрочным безотзывным вкладам с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    Найден способ замедлить рост агрессивного рака

    В российском приграничье заметили поселившихся на кладбище и жгущих костры неизвестных

    Не сепарированных от родителей россиян предупредили о впадении в зависимости «через рот»

    Внешность Джессики Симпсон на красной дорожке премии удивила фанатов

    Симоньян объяснила слова про предстоящую операцию

    Количество жертв теракта в Иерусалиме возросло

    Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки

    Биржевая стоимость дизельного топлива в России обновила максимум

    Российский фельдшер без бронежилета прорвался через рой дронов ВСУ к раненым штурмовикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости