Россиянам заплатили сотни миллионов за упавшие на их машины предметы

Mash: За предметы, упавшие на их машины, россияне получили 600 миллионов рублей

За год российские автовладельцы получили 600 миллионов рублей страховых выплат за упавшие на их транспортные средства предметы. Об этом сообщило Mash со ссылкой на страховые компании.

Отмечается, что за год количество таких выплат увеличилось на 21 процент. В среднем автовладелец получал около 200 тысяч рублей. Чаще всего на машины падали деревья, ветки, сосульки, стройматериалы и обломки беспилотников. Кроме того, не меньше 30 раз приходилось компенсировать повреждения, наступившие из-за падения птичьего помета, который разъедал краску автомобиля.

Ранее сообщалось, что россияне нередко жалуются на то, что банки навязывают им страховки по кредитным картам. Речь идет о том, что соответствующий полис автоматически подключался при заключении договора. Как следствие, людям приходилось сталкиваться с крупными списаниями средств — до десяти тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, Государственная дума приняла законопроект, который увеличил страховое возмещение по долгосрочным безотзывным вкладам с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей.