13:21, 8 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин избавился от подруги во время похода по горным тропам

СК: Выловленная из реки в Бурятии туристка была убита другом на горной тропе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Julia Agin / Shutterstock / Fotodom

В Бурятии следователи выяснили обстоятельства падения в реку туристки из Москвы, откуда ее выловили без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Спутник женщины заявил, что подруга упала в воду, проходя по горной тропе во время похода. В ходе расследования у правоохранителей возникли сомнения относительно характера травм у туристки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что множественные телесные повреждения женщина получила еще при жизни.

По версии следствия, 4 сентября молодые люди приехали в Бурятию из Москвы и отправились в тур. Во время прогулки по горным тропам они поругались, мужчина избил подругу камнями по голове и телу, а затем сбросил в реку.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Гусиноозерска в Бурятии поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу.

